Inchiesta arbitri pm Milano chiedono l' archiviazione per Rocchi

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano ha presentato richiesta di archiviazione per l'ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta riguarda le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. La richiesta di archiviazione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per procedere con l'azione penale.

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La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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