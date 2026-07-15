Inchiesta arbitri pm Milano chiedono l' archiviazione per Rocchi
La Procura di Milano ha presentato richiesta di archiviazione per l'ex designatore arbitrale, indagato per concorso in frode sportiva. L'inchiesta riguarda le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. La richiesta di archiviazione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per procedere con l'azione penale.
La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Designazioni, era l'ipotesi tramontata, legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del Coni per valutare eventuali illeciti. Trasmesso a Monza il capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone.... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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