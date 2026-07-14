Rider in piazza contro il caldo estremo | scioperi e cortei da Milano a Firenze

Da ildifforme.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani i rider delle principali piattaforme di food delivery si mobiliteranno in bicicletta tra Milano e Firenze, organizzando cortei e scioperi. La protesta riguarda richieste di salari più equi, maggiori tutele durante le ondate di caldo e l’abolizione del lavoro a cottimo. Le biciclette saranno il simbolo della manifestazione.

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Domani i fattorini delle principali piattaforme di food delivery manifesteranno in bicicletta a Milano e Firenze per chiedere salari più equi, tutele durante le ondate di calore e il superamento del lavoro a cottimo Le biciclette diventeranno il simbolo della protesta.Domani i rider di diverse città italiane incroceranno le braccia per rivendicare maggiori diritti,retribuzioni più dignitose e tutele concrete contro il caldo estremo, tema che nelle ultime settimane è tornato al centro del dibattito con l’intensificarsi delle ondate di calore. Le principali iniziative si svolgeranno aFirenze e Milano, dove i lavoratori delle piattaforme di food delivery, in particolare Glovo e Deliveroo, daranno vita a cortei in biciclettae scioperi promossi dalla Nidil-Cgil. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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