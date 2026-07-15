Milano gatto sui binari della metro M3 treni bloccati a Crocetta poi la ripresa della circolazione - VIDEO

Un gatto si è trovato sui binari della metro M3 a Milano, causando l’interruzione della circolazione tra le stazioni Crocetta e il resto della linea. I vigili del fuoco hanno spento l’energia elettrica sull’intera tratta e avviato le ricerche nel tunnel. Dopo circa un’ora, i treni sono ripresi regolarmente. Non ci sono stati feriti né danni alla linea.

I vigili del fuoco hanno disposto la disattivazione dell'energia elettrica sull'intera linea, poi, hanno avviato le ricerche per individuare il gatto all'interno del tunnel. Ma l'ispezione non ha portato da nessuna parte, considerando che il felino alla fine non è stato trovato Disagi inaspet. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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