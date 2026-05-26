Treni alta velocità linea Milano-Bologna circolazione in ripresa | ritardi per persone sui binari
La circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna è gradualmente tornata alla normalità dopo un'interruzione causata da persone sui binari. Dai primi minuti del pomeriggio, i treni hanno ripreso a circolare, anche se alcuni hanno accumulato ritardi. La circolazione si sta stabilizzando, con i convogli che riprendono regolarmente servizio sulla tratta. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui tempi di completa normalizzazione.
E’ in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell‘alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di “persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia”. Lo riporta il servizio infomobilità di Trenitalia che aveva avvisato anche di possibili ritardi anche fino a 120 minuti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
I treni della linea Milano - Chiasso: stazione di CUCCIAGO e dintorni!
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Alta Velocità Milano-Bologna nel caos: persone sui binari, treni fermi e ritardi fino a 120 minuti
Alta velocità, Milano-Bologna: treni bloccati a Reggio Emilia da “persone sui binari”. Ritardi oltre due oreI treni sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna sono stati fermati a Reggio Emilia a causa di persone sui binari.
Temi più discussi: ROMAGNA: Alta velocità, è sfida per la super stazione; Treni ad alta velocità in Europa: le linee di ieri, di oggi… e di domani; Milano Genova in un'ora, svolta per il mega tunnel: abbattuto l'ultimo diaframma, la maxi-opera è al 96%; Da Genova a Milano in 55 minuti (dal 2030): completata la super galleria ferroviaria, a che punto siamo con i lavori.
#Treni in #ritardo sulla linea dell’ #AltaVelocità #Milano- #Bologna: il motivo e i treni coinvolti x.com
Persone sui binari fermano i treni sulla Milano-Bologna: l'alta velocità accumula ritardi fino a 120 minuti facebook
Treni alta velocità, linea Milano-Bologna circolazione in ripresa: ritardi per persone sui binariE' in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per ... lapresse.it
Caos Alta Velocità, persone sui binari dell'AV Milano-Bologna: treni in forte ritardo su tutte le lineeEffetto a catena su tutta la rete nazionale con ritardi fino a 2 ore. Sul posto la Polfer e personale di Fs Security ... tg.la7.it