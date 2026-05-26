Treni alta velocità linea Milano-Bologna circolazione in ripresa | ritardi per persone sui binari

Da lapresse.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna è gradualmente tornata alla normalità dopo un'interruzione causata da persone sui binari. Dai primi minuti del pomeriggio, i treni hanno ripreso a circolare, anche se alcuni hanno accumulato ritardi. La circolazione si sta stabilizzando, con i convogli che riprendono regolarmente servizio sulla tratta. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui tempi di completa normalizzazione.

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E’ in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell‘alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13.30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di “persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia”. Lo riporta il servizio infomobilità di Trenitalia che aveva avvisato anche di possibili ritardi anche fino a 120 minuti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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