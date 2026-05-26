Treni alta velocità linea Milano-Bologna circolazione in ripresa | ritardi per persone sui binari

Notizia in breve

La circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Milano-Bologna è gradualmente tornata alla normalità dopo un'interruzione causata da persone sui binari. Dai primi minuti del pomeriggio, i treni hanno ripreso a circolare, anche se alcuni hanno accumulato ritardi. La circolazione si sta stabilizzando, con i convogli che riprendono regolarmente servizio sulla tratta. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui tempi di completa normalizzazione.