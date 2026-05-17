Valigia sospetta sui binari sospesa e poi ripresa la circolazione dei treni sulle linee Torino - Genova e Milano - Genova

Una valigia sospetta è stata trovata sui binari all'altezza di Arquata Scrivia, portando alla sospensione temporanea della circolazione dei treni sulle linee Torino - Genova e Milano - Genova. La circolazione è stata interrotta per alcune ore mentre le forze dell'ordine intervenivano sul posto. Successivamente, i treni hanno ripreso regolarmente il loro percorso dopo aver verificato che non ci fossero rischi. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti o danni.

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