Valigia sospetta sui binari sospesa e poi ripresa la circolazione dei treni sulle linee Torino - Genova e Milano - Genova
Una valigia sospetta è stata trovata sui binari all'altezza di Arquata Scrivia, portando alla sospensione temporanea della circolazione dei treni sulle linee Torino - Genova e Milano - Genova. La circolazione è stata interrotta per alcune ore mentre le forze dell'ordine intervenivano sul posto. Successivamente, i treni hanno ripreso regolarmente il loro percorso dopo aver verificato che non ci fossero rischi. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti o danni.
A causa del ritrovamento di un pacco sospetto all'altezza di Arquata Scrivia, la circolazione sulle linee ferroviarie Torino - Genova e Milano - Genova è stata sospesa per qualche ora.Nella nota di Trenitalia si legge che “Ad Arquata Scrivia (Linea Milano-Genova) un treno in transito ha avvistato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Valigia sospetta sui binari ad Arquata Scrivia, stop ai treni sulla Milano-Genova e Torino-GenovaL'allarme lanciato da un treno di passaggio ha fatto scattare il blocco totale delle linee Milano-Genova e Torino-Genova.
Leggi anche: Treni, circolazione sospesa tra Genova e Milano per verifiche sulla linea
Valigia sospetta sui binari ad Arquata Scrivia, stop ai treni sulla Milano-Genova e Torino-GenovaL'allarme lanciato da un treno di passaggio ha fatto scattare il blocco totale delle linee Milano-Genova e Torino-Genova ... fanpage.it
Treni, pacco sospetto sui binari ad Arquata Scrivia, interrotte la Genova - Milano e Genova - TorinoI convogli hanno registrato ritardi importanti, con tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Intervento degli artificieri ... rainews.it