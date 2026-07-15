Milano è tra le città più care al mondo | per cosa si spende di più rispetto anche a Roma

Vivere in una delle città più moderne ed europee del nostro Paese non è semplice e richiede la possibilità di disporre di un reddito piuttosto elevato, soprattutto quando si scelgono prodotti di lusso e servizi di fascia alta. Milano è infatti entrata stabilmente tra le città più care del mondo, distinguendosi anche rispetto a Roma per alcune categorie particolarmente onerose. Dal benessere alla tecnologia, fino agli acquisti più esclusivi: andiamo alla scoperta di quei settori dove i prezzi raggiungono i livelli maggiori proprio nel capoluogo meneghino. LEGGI ANCHE: Cristiana Perrella: «Il museo non deve abbassare i contenuti, ma la soglia d’accesso» Milano è tra le città più care del mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Milano è la città meno sicura d'Italia

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Temi più discussi: Milano è tra le città più care al mondo: ecco in cosa si spende di più; Milano al nono posto tra le città del lusso nel mondo, Singapore al primo; Casa, compravendite stabili e prezzi in salita. Milano frena, Roma sopra la media delle grandi città; Città pericolose, peggio di Foggia solo Milano e l'indice di sicurezza è il più basso d'Italia.

Milano è tra le città più care al mondo: per cosa si spende di più rispetto anche a RomaMilano è tra le città più care del mondo: lusso, tecnologia e servizi d’eccellenza fanno salire i prezzi anche oltre quelli di Roma. funweek.it

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