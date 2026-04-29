Pizza e bibita sempre più care Bolzano e Sassari tra le città dove si spende di più | l’indagine di Altroconsumo

Un’indagine condotta da Altroconsumo su 30 città italiane rivela che il prezzo di pizza e bibita è aumentato del 4,4% nel corso dell’ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Tra le città più care, si trovano Bolzano e Sassari, dove i consumatori devono spendere di più per questa combinazione. I dati mostrano un incremento costante dei costi nel tempo, con variazioni che riguardano diverse aree del paese.

L’indagine Altroconsumo su 30 città italiane mostra che il costo di pizza e bibita è aumentato del 4,4% in un anno e addirittura del 26% dal 2021. Le città più care sono Bolzano, Palermo e Sassari, mentre i rincari più forti si registrano proprio nel capoluogo siciliano (+60%) e nella città simbolo della pizza, Napoli (+51%), con Reggio Calabria tra le più economiche. Un’eccezione singolare è Parma, unico comune del campione a registrare un calo nel lungo periodo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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