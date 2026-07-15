Luka Modric sta trascorrendo le vacanze in Turchia dopo aver concluso la stagione con il Milan. La sua partecipazione all'ultimo Mondiale, che si è concluso con l'eliminazione della Croazia ai sedicesimi di finale contro il Portogallo, ha segnato la fine della sua carriera internazionale. Non ci sono ancora conferme ufficiali sul suo futuro, ma si parla di un possibile prolungamento del contratto con il club italiano.

Il sole della Turchia non dovrebbe portare a colpi di testa. Lì Luka Modric si sta godendo le meritate vacanze, dopo una stagione da campione al Milan e l’ultimo Mondiale della sua gloriosa carriera, nonostante il finale amaro senza qualificazione alla Champions e con la Croazia fuori ai sedicesimi contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Fino a qualche settimana fa, la sfida con CR7 sarebbe potuta essere l’ultimo atto del Lukita straordinario calciatore. Ora, invece, Modric è sempre più convinto di continuare a giocare e di farlo proprio con il Diavolo. Anche se il 9 settembre le lancette del tempo batteranno i 41 anni d’età. D’altronde, se ne è accorto qualcuno? Luka non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione al Milan, ma sia Gerry Cardinale che Ruben Amorim e i dirigenti sono molto ottimisti sulla sua permanenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan Women e desiderio di rivincita: ecco perché Modric continuerà a giocare e dirà sì al Diavolo

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