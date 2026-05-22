Moretto | Da quello che filtra Modric continuerà con la maglia del Milan

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha riferito che secondo alcune fonti Modric continuerà a indossare la maglia del Milan anche nella prossima stagione. La discussione riguarda un possibile rinnovo di contratto e non ci sono ancora annunci ufficiali da parte del club o del giocatore. La situazione è in fase di definizione e non sono stati diffusi dettagli sulle trattative. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

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