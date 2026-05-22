Moretto | Da quello che filtra Modric continuerà con la maglia del Milan
Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha riferito che secondo alcune fonti Modric continuerà a indossare la maglia del Milan anche nella prossima stagione. La discussione riguarda un possibile rinnovo di contratto e non ci sono ancora annunci ufficiali da parte del club o del giocatore. La situazione è in fase di definizione e non sono stati diffusi dettagli sulle trattative. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.
Si prospettano dei giorni caldissimi per quello che sarà il futuro del Milan. L'unica cosa certa, però, è una sola: sia a livello societario che sportivo, tutto dipende dalla qualificazione in Champions League. Vincendo contro il Cagliari, i rossoneri si qualificherebbero matematicamente alla prossima edizione. Da questo fattore, infatti, passa anche il futuro di diversi calciatori, tra cui quello di Luka Modric. A parlare dell'attuale situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. “Dopo la partita di domenica si capirà meglio anche dal punto di vista societario che strada prenderanno certe scelte di Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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