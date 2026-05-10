Tare prima di Milan Atalanta | Fiducioso che Modric continuerà con noi Protesta dei tifosi? Hanno ragione

Prima dell'inizio della partita tra Milan e Atalanta, il direttore sportivo del club rossonero ha dichiarato di essere fiducioso che il centrocampista continuerà con la squadra anche nella prossima stagione. Ha anche commentato la protesta dei tifosi, affermando che hanno ragione nel criticare. Tare ha partecipato al prepartita del 36° turno di Serie A 202526, presentando la sfida ai media.

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