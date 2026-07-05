Rivoluzione Milan in difesa! Tomori saluta il sogno è van Dijk ma spunta un nuovo gioiello del Real Madrid
Il Milan sta pianificando un cambiamento significativo nella linea difensiva durante la sessione di calciomercato estiva. Il club ha deciso di lasciare partire il difensore centrale, mentre sono in corso trattative per acquisire un giocatore del Liverpool, considerato un obiettivo principale. Inoltre, si sono aperti nuovi scenari riguardo a un possibile arrivo di un difensore proveniente dal Real Madrid. La strategia di mercato mira a rinnovare la retroguardia in vista della prossima stagione.
Il Milan si prepara a ridisegnare completamente la propria retroguardia. In questa sessione estiva di calciomercato, il club rossonero andrà incontro a una robusta rivoluzione in difesa, pianificata nei minimi dettagli per assecondare le richieste tattiche del nuovo allenatore Rúben Amorim. Un valzer di addii e nuovi innesti che cambierà radicalmente il volto del reparto arretrato milanista. Tomori ai saluti, quattro i confermati. La notizia principale sul fronte delle uscite riguarda Fikayo Tomori, ormai destinato a salutare i colori rossoneri per fare il suo ritorno in Premier League. Il suo erede designato, come raccontato, sarà lo spagnolo Mario Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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