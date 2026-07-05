Rivoluzione Milan in difesa! Tomori saluta il sogno è van Dijk ma spunta un nuovo gioiello del Real Madrid

Notizia in breve

Il Milan sta pianificando un cambiamento significativo nella linea difensiva durante la sessione di calciomercato estiva. Il club ha deciso di lasciare partire il difensore centrale, mentre sono in corso trattative per acquisire un giocatore del Liverpool, considerato un obiettivo principale. Inoltre, si sono aperti nuovi scenari riguardo a un possibile arrivo di un difensore proveniente dal Real Madrid. La strategia di mercato mira a rinnovare la retroguardia in vista della prossima stagione.