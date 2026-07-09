Un talento del Real Madrid era a un passo dal trasferimento al Milan, secondo quanto raccontato da Romano. Nel frattempo, il club milanese ha già concluso gli acquisti di Gonçalo Ramos e si avvicina all'accordo per Mario Gila. Il calciomercato del club rossonero è attualmente in pieno svolgimento, con operazioni che proseguono anche durante la stagione in corso.

Il calciomercato del Milan ormai è entrato nel vivo, con gli acquisti di Gonçalo Ramos e l'approdo sempre più vicino di Mario Gila in rossonero. Si sa, però, che il mercato non riposa mai, neanche durante la stagione. Il Milan (prima del tracollo finale e del ribaltone dirigenziale) si era già mosso su vari fronti, ma con l'esonero di Tare, Furlani, Moncada ed Allegri, è stata fatta tabula rasa ed ogni nome trattato in precedenza è stato accantonato. Tra questi ci sarebbe stato anche un calciatore del Real Madrid, pronto a rinforzare la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Milan era in trattative avanzate per Fran Garcia, fresco acquisto del Real Betis di Siviglia per 3,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il retroscena raccontato da Romano: "Un talento del Real Madrid era a un passo dal Milan"

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