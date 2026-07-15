Milan serve il vice Ramos | c' è l' occasione di mercato ideale dalla Serie A

Il Milan cerca un vice Ramos e valuta un'occasione di mercato dalla Serie A. La squadra ha già speso oltre 100 milioni tra Gila e Ramos. La trattativa per il nuovo centrocampista è in corso, con incontri programmati nelle prossime ore. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato comunicato. La società monitora diverse opzioni in vista della chiusura della sessione di mercato.

Il Milan continua con la sua sessione di calciomercato: i rossoneri hanno già investito una cifra pesante per Gila e Ramos, che sono costati più di 100 milioni in totale. Questo senza che il club cedesse nessuno. Un cambio radicale di strategia, anche se ora il club avrà bisogno di incassare per rientrare anche in parte dall'investimento. Poi sarà tempo di cercare ulteriori colpi. promowebapp Un vice-Ramos per le rotazioni in Europa League. Un ruolo che potrebbe essere coperto è l'attaccante: è arrivato sì Ramos, ma potrebbe servire una solida alternativa dalla panchina, visto che il Diavolo giocherà anche l'Europa League la prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Gonçalo Ramos al Milan per 80 Milioni…

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