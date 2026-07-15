Santiago Giménez ha aggiornato sulle sue condizioni dopo l'infortunio subito ai Mondiali 2026, affermando di stare meglio. Il Milan sta pianificando di ridurre la rosa e di vendere alcuni giocatori per aumentare le entrate, tra cui Giménez. La cessione del giocatore si presenta complicata a causa del problema fisico, che ha influito anche sulle trattative di mercato. Nessuna informazione ufficiale sulla possibile destinazione o sui tempi di recupero.

Il Milan dovrà sfoltire la sua rosa e cercare di incassare più soldi possibili dalle cessioni ( qui i dettagli ). Tra i giocatori in uscita c'è anche Santiago Giménez: una cessione complicata visto l' infortunio subito dal messicano durante i Mondiali 2026. promowebapp Le cifre del trasferimento e le condizioni della prima punta. Acquistato per 28,5 milioni più bonus dagli olandesi del Feyenoord solo un anno e mezzo fa, il Milan dovrà cederlo per circa 21 milioni di euro. La prima punta del Diavolo ha parlato della sua salute (video diffuso da Junket con la traduzione ripresa dai colleghi di MilanVibes): > "Molto bene, grazie a Dio, la caviglia sta migliorando". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Santiago Giménez torna a parlare dopo l'infortunio: "Ecco come sto"

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¡SANTIAGO GIMÉNEZ EN PROBLEMAS SERIOS!

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Temi più discussi: Gimenez si fa male contro l'Inghilterra, un mese e mezzo fuori. E venderlo per il Milan diventa un'impresa; Santiago Gimenez, infortunio alla caviglia: tegola Milan ai Mondiali; Milan, nuovo infortunio alla caviglia per Gimenez in Nazionale; Milan: nessuna lesione per Gimenez, è una distorsione alla caviglia.

Il #Milan entra nella fase delle uscite. Dopo i primi colpi in entrata, la dirigenza è al lavoro per sbloccare il mercato attraverso alcune cessioni. Le situazioni di Rafael #Leão e Santiago #Giménez restano le più delicate e saranno decisive per le pross x.com

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