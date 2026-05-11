Disastro Milan e flop Santiago Gimenez | Non giocherebbe in B

Dopo la sconfitta del Milan, le critiche si sono concentrate sui giocatori, accusati di apparire privi di convinzione e spirito. L’ex calciatore e commentatore ha commentato che i giocatori rossoneri sembrano già perdenti prima di scendere in campo, aggiungendo che manca un vero carattere all’interno della squadra. Nel frattempo, il flop di Santiago Gimenez è stato discusso, con alcuni che hanno affermato che non avrebbe mai avuto la possibilità di giocare in Serie B.

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“Non c’è più un’anima”. Ciccio Graziani va all’attacco del Milan, ieri sera sconfitto in casa anche dall’Atalanta. Ora la squadra di Allegri rischia concretamente di fallire la qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo minimo della stagione. Nel mirino dell’ex attaccante di Torino, Roma, Fiorentina e della Nazionale c’è anche Santiago Gimenez. L’anno e mezzo in rossonero del bomber messicano, costato oltre 30 milioni, è stato un autentico disastro. La sua prima vera stagione è stata anche condizionati dall’infortunio e la successiva operazione alla caviglia, per uno stop complessivo di circa cinque mesi. Solo 1 gol realizzato, alla Fiorentina lo scorso 19 ottobre.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Disastro Milan e flop Santiago Gimenez: “Non giocherebbe in B” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUKA MODRIC y SANTI GIMENEZ son BUENOS VECINOS en MILÁN Notizie correlate Leggi anche: Milan: si avvicina il rientro di Santiago Gimenez Kean al Milan con lo scambio: Santiago Gimenez più 15 milioni | CMMoise Kean torna ad essere un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino l’attaccante... Argomenti più discussi: Milan, Allegri invita a non buttare 10 mesi di lavoro ma il web ha già scelto i due colpevoli del disastro; Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Tomori un disastro (4), Estupinan statuina (4), Pavlovic non si arrende mai (6). Allegri, Champions a...; Milan, Graziani ora è alleato di Adani: in diretta alla Ds inchiodano il colpevole del flop; Pagelle Milan-Atalanta 2-3: Ederson la sblocca, Raspadori cala il tris. Pavlovic e Nkunku non bastano, fischi a Leao. RT @ZZiliani: Ricordate la clausola da 175 milioni per Leao? Oggi per 40 il Milan lo consegna a domicilio senza spese di spedizione. Aspett… x.com Discussione giornaliera reddit