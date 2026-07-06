Infortunio Santiago Gimenez Milan in ansia | le ultime

Durante la partita dei Mondiali contro l’Inghilterra, l’attaccante messicano ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo. La diagnosi ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le prime indiscrezioni parlano di un problema muscolare. I medici stanno valutando le condizioni del giocatore, che potrebbe essere indisponibile per le prossime settimane. Il Milan segue con preoccupazione gli sviluppi.

L’attaccante della nazionale messicana si è infortunato ai Mondiali nel corso del match contro l’Inghilterra. Pessime notizie in casa Milan. Nel corso del match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra Messico e Inghilterra, Santiago Gimenez si è infatti infortunato alla caviglia destra nei minuti finali e questo stop rischia di complicare le strategie della società rossonera in sede di calciomercato. Santiago Gimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it Il 25enne nato a Buenos Aires – secondo le prime indiscrezioni – avrebbe riportato una distorsione di secondo grado della caviglia destra, la stessa operata lo scorso 18 dicembre. Al momento sarebbe escluso un interessamento dei legamenti, ma ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e anche i tempi di recupero verranno comunicati solo dopo gli esami del caso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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