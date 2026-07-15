Milan obiettivo 150 milioni | si parte da Estupinan che va all' Aston Villa Poi Leao Gimenez Fofana e
Il Milan ha avviato le operazioni di vendita per raccogliere circa 150 milioni di euro. La prima cessione riguarda Estupinan, che si trasferirà all'Aston Villa. La società utilizzerà i fondi ottenuti per finanziare altri acquisti, tra cui Leao, Gimenez e Fofana. Finora sono stati spesi ingenti capitali per i primi acquisti dell’estate, e ora si cerca di recuperare parte dell’investimento attraverso queste cessioni.
Con Estupinan verso il ritorno in Inghilterra il Milan inizierà a riaprire le casse, finora spalancate per i primi grandi acquisti dell’estate, stavolta per rientrare dagli investimenti. I prossimi annunci potranno riguardare le cessioni, una necessità non solo economica ma anche tecnica. I giocatori che non rientrano nel nuovo corso saranno venduti per snellire il gruppo, la fortuna è che tra i giocatori in partenza ci sono anche dei pezzi da novanta, o meglio da 150: la cifra ipotetica che il club punta a recuperare. A partire da Leao, il cui valore è stato stimato intorno ai 60 milioni. Fatto il prezzo manca ancora l’acquirente. Rafa, a meno di cambi di programma, si unirà il prossimo 29 luglio al resto della squadra, direttamente a Perth, in Australia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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