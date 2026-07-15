Milan obiettivo 150 milioni | si parte da Estupinan che va all' Aston Villa Poi Leao Gimenez Fofana e

Notizia in breve

Il Milan ha avviato le operazioni di vendita per raccogliere circa 150 milioni di euro. La prima cessione riguarda Estupinan, che si trasferirà all'Aston Villa. La società utilizzerà i fondi ottenuti per finanziare altri acquisti, tra cui Leao, Gimenez e Fofana. Finora sono stati spesi ingenti capitali per i primi acquisti dell’estate, e ora si cerca di recuperare parte dell’investimento attraverso queste cessioni.