L' Aston Villa cerca il sostituto di Digne | accelerata per Estupiñan del Milan

L'Aston Villa sta cercando un nuovo terzino dopo aver venduto Digne al Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore, la squadra ha intensificato le trattative per acquistare Estupiñan dal Milan. La trattativa si sta sviluppando rapidamente, con l'obiettivo di concludere l'affare nel più breve tempo possibile. Il club britannico ha mostrato un forte interesse nel portare il giocatore in Premier League.

Pervis Estupiñan potrebbe tornare in Premier League. Dopo la cessione di Digne al Psg, l'Aston Villa è a caccia di un sostituto e nelle ultime ore sta accelerando pesantemente per acquistare il terzino rossonero. L'acquisto dell'ecuadoregno è una richiesta dello stesso Unai Emery, che lo aveva già allenato ai tempi del Villarreal. Anche il giocatore spinge per tornare in Premier a un anno di distanza dall'addio dal Brighton. Attualmente c'è distanza tra la richiesta del Milan, che si aggira attorno ai 17-18 milioni di euro, e l'offerta dell'Aston Villa, ferma a una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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