Modri? un regalo per Amorim | si va verso la conferma in rossonero per un altro anno
Il Milan si avvicina a confermare Luka Modri? per un altro anno, mentre il calciomercato estivo entra nel vivo. La decisione del centrocampista croato sarà decisiva per le strategie del club nel rafforzare la rosa. La società sta valutando la volontà del giocatore, senza aver ancora comunicato ufficialmente l’esito. La permanenza di Modri? potrebbe influenzare le prossime mosse sul mercato, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali.
Il calciomercato estivo del Milan vive ore di cruciale importanza, non solo sul fronte degli acquisti ma anche su quello delle conferme illustri. Gran parte delle strategie per il nuovo centrocampo rossonero passerà inevitabilmente dalla decisione finale di Luka Modri? in merito al proprio futuro professionale. Il fuoriclasse croato sta sciogliendo gli ultimi dubbi, e l'ambiente milanista attende con il fiato sospeso. Il bivio contrattuale e le cifre del rinnovo. La situazione burocratica è ben definita: lo scorso 30 giugno è ufficialmente scaduto il contratto che legava il centrocampista (classe 1985) al Diavolo. Modri? ha però in mano un'opzione unilaterale per rinnovare l'accordo per un'ulteriore stagione, spostando la scadenza al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie e thread social correlati
Modric verso il sì: Amorim lo chiama, Luka è più vicino a restare al MilanDopo il match tra Portogallo e Croazia, Cristiano Ronaldo ha incontrato e abbracciato Luka Modric in campo.
Leggi anche: Leao vuole solo il Milan: resta rossonero. Modric verso l'addio: Mondiale e poi ritiro? Luka ci pensa
Argomenti più discussi: Ronaldo e Modric, l'ultimo valzer: chi si ferma adesso è perduto; I giorni di Modric: il genio è al bivio; Luka Modric stabilisce un record senza precedenti, guidando la Croazia a una sofferta qualificazione ai Mondiali.; Portogallo-Croazia, ma quindi la storia del calcio la fanno ancora i vecchi?.
Lo so è un post che non riguarda la Juve ma permettetemi di scrivere due righe per questo Signore. Siamo stati fortunati a vivere l'era di Luka Modric. Per anni è stato il Capitano, il leader e un grande riferimento per la sua nazionale, guidando un'intera gener facebook
Se Modric resterà al Milan, sarà il club a dover ringraziare lui. Dopo una stagione deludente e senza Champions, avere ancora una leggenda così in rosa sarebbe un vero regalo. #ACMilan #Modric #Milan #SerieA #Rossoneri #Calcio x.com