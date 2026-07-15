Milan Kostic stupisce in ritiro | Amorim può promuoverlo

Andrej Kostic è diventato la sorpresa del ritiro estivo del Milan, guadagnandosi le lodi di Ruben Amorim durante le prime sessioni di lavoro a Milanello. Acquistato dal Partizan Belgrado con un'operazione da circa 3-3,5 milioni di euro definita lo scorso marzo, l'attaccante classe 2007 ha già impressionato lo staff segnando un gol spettacolare e dimostrando una maturità atletica che va ben oltre la sua età. Nonostante il piano iniziale prevedesse un inserimento graduale nel progetto del Milan Futuro, l'infortunio di Santiago Gimenez e la necessità di valutare attentamente il percorso di crescita di Francesco Camarda hanno aperto al diciannovenne una finestra di opportunità concreta per ritagliarsi un ruolo di vice-Ramos in prima squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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