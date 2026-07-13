L'attesa è finita, ed è stata come quella di un bambino che sa di dover scartare un bel regalo ma è costretto ad aspettare. Andrej Kostic si è portato la maglia del Milan in vacanza per ricordare a se stesso ogni giorno che è tutto reale, è successo veramente. L'ha anche fotografata sistemandola sugli scogli, un tocco tanto poetico quanto pratico: questi sono i suoi nuovi colori, e adesso ci siamo. Il raduno bussa alle porte del nuovo Milan e per Andrej il regalo è ancora più bello di quanto immaginasse: si comincia con Ruben Amorim, e non con Sergio Navarro. Tradotto: inizierà a lavorare con la prima squadra sebbene la sua collocazione di base - come da comunicato del club di fine marzo - resti quella con Milan Futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kostic studia coi grandi: inizia con Amorim, Milan Futuro può attendere

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