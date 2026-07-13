Kostic studia coi grandi | inizia con Amorim Milan Futuro può attendere
Andrej Kostic ha portato con sé la maglia del Milan in vacanza, un gesto che sembra voler mantenere vivo il ricordo della possibilità di trasferirsi in rossonero. Nel frattempo, ha iniziato a studiare con professionisti di alto livello, tra cui un allenatore noto per il suo lavoro con altri club di vertice. La trattativa per il trasferimento sembra essere in fase di stallo, con il club e il giocatore che attendono sviluppi prima di definire il futuro.
L'attesa è finita, ed è stata come quella di un bambino che sa di dover scartare un bel regalo ma è costretto ad aspettare. Andrej Kostic si è portato la maglia del Milan in vacanza per ricordare a se stesso ogni giorno che è tutto reale, è successo veramente. L'ha anche fotografata sistemandola sugli scogli, un tocco tanto poetico quanto pratico: questi sono i suoi nuovi colori, e adesso ci siamo. Il raduno bussa alle porte del nuovo Milan e per Andrej il regalo è ancora più bello di quanto immaginasse: si comincia con Ruben Amorim, e non con Sergio Navarro. Tradotto: inizierà a lavorare con la prima squadra sebbene la sua collocazione di base - come da comunicato del club di fine marzo - resti quella con Milan Futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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