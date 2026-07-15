Luka Modric potrebbe restare al Milan grazie al nuovo progetto del club. Il centrocampista apprezza gli acquisti e l’ambizione di tornare a vincere, elementi che lo spingono a considerare la permanenza. La decisione sembra essere influenzata dalla fiducia riposta nella strategia societaria, che ha convinto il giocatore a valutare positivamente il suo futuro nel club rossonero.

Modric apprezza la strategia rossonera: gli acquisti e l’ambizione di tornare a vincere lo spingono verso la permanenza. Il futuro di Luka Modric sembra sempre più orientato verso la permanenza al Milan, e dietro questa scelta ci sarebbe soprattutto la fiducia nel nuovo progetto costruito dalla società. Più che gli aspetti economici o contrattuali, ad aver fatto la differenza sarebbero le mosse di Gerry Cardinale, deciso a rilanciare le ambizioni del club dopo una stagione al di sotto delle aspettative. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato La mancata qualificazione alla Champions League e l’assenza di trofei avevano lasciato profonde delusioni nello spogliatoio, ma la proprietà avrebbe risposto con un messaggio chiaro: l’obiettivo è tornare a vincere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan, il progetto di Cardinale convince Modric: il mercato può cambiare il suo futuro. Il retroscena

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The Benjamin Button of Calcio Luka Modric is FLAWLESS

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