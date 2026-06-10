Il futuro di Pulisic al Milan è in bilico, con il Mondiale che potrebbe influenzare le decisioni. La società mantiene la posizione di fermezza, anche se le prestazioni dell’attaccante durante la competizione potrebbero aprire nuovi scenari. La permanenza o la partenza dipenderanno anche dai risultati e dai colloqui successivi alla fine del torneo. La dirigenza non ha ancora preso una decisione definitiva, ma il rischio di un cambio di rotta è presente.

Pulisic e il Milan, lo scenario è ancora aperto: il prossimo Mondiale può aprire nuove strade, Cardinale resta fermo. Uno dei dossier più delicati in casa Milan riguarda il futuro di Christian Pulisic. La società, una volta sistemati i tasselli fondamentali — allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico — affronterà il tema legato all’attaccante statunitense, diventato uno dei nodi centrali della pianificazione estiva. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gerry Cardinale vorrebbe trattenere Pulisic anche per una questione d’immagine. L’ex Borussia Dortmund e Chelsea è infatti un’icona negli Stati Uniti, un elemento strategico per la visibilità del club sul mercato americano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pulisic non è più una certezza per il Milan: il Mondiale può cambiare tutto, Cardinale resta deciso

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