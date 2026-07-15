milan i compensi minimi necessari per evitare minusvalenze su giocatori indesiderati

Il Milan ha stabilito i compensi minimi da rispettare per evitare minusvalenze in caso di cessione di giocatori considerati non più strategici. La cifra richiesta varia in base alle valutazioni di mercato e ai contratti in corso. La società punta a definire importi che garantiscano una vendita senza perdite finanziarie, anche quando i giocatori sono meno inseriti nel progetto sportivo. La notizia circola tra le fonti di mercato e riguarda le strategie di gestione delle cessioni.

2026-07-15 16:51:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore la seguente notizia che rimbalza freneticamente da una redazione all’altra: Tutte cifre a cui il Milan dovrà puntare per evitare minusvalenze in caso di cessione di giocatori non più centrali nel progetto TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it La prossima fase del mercato del Milan dovrebbe concentrarsi principalmente sulle uscite. Il club ha già investito circa 100 milioni di euro in trasferimenti per Gonçalo Ramos e Mario Gila, due giocatori molto apprezzati da Rúben Amorim. Gli affari del Milan, ovviamente, non sono ancora finiti. Serve ancora almeno un difensore centrale in più, un centrocampista se le cessioni saranno completate, un terzino esterno – con la fascia ancora da decidere – e almeno un trequartista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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