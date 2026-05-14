A Ternana si valuta l’ipotesi di organizzare un’altra asta per il settore sportivo, mentre giocatori e dipendenti hanno deciso di rinunciare ai propri compensi. La possibilità di un'ulteriore procedura di vendita si fa strada, anche se non è ancora ufficiale. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le parti coinvolte che attendono eventuali sviluppi ufficiali.

Proibito illudersi, ma obbligatorio e plausibile tentare. Possibile una seconda asta per il rilevamento del ramo sportivo. La Ternana può ancora evitare il baratro e la squadra resta in prima linea. I curatori fallimentari Francesco Angeli e Alessandro Ferrara, sulla base di nuovi importanti elementi e sviluppi, stanno valutando di riaprire i termini per il salvataggio del ramo sportivo, dopo la mancata presentazione di offerte relative all’asta che avrebbe dovuto svolgersi ieri e che è andata ovviamente deserta. Si potrebbe infatti giungere a un’importante riduzione dei debiti a cui far fronte a breve, rispetto ai circa 4 milioni indicati nella perizia da Maurizio De Filippo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, spunta la possibilità di un’altra asta. Giocatori e dipendenti rinunciano ai compensi

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