Milan già 100 milioni spesi ed è in arrivo Alajbegovic

Il Milan ha già speso 100 milioni di euro e si prepara ad annunciare l’arrivo di Alajbegovic. Ieri è stato presentato ufficialmente Ruben Amorim come nuovo allenatore. Dopo le dimissioni della dirigenza, il club continua a investire sul mercato senza rallentamenti. La società ha confermato l’inserimento di nuovi giocatori e l’intenzione di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle operazioni in corso.

Milan scatenato sul mercato. Soltanto ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Ruben Amorim ma il club rossonero, dopo l’epurazione dirigenziale, sembra non conosca freni sul mercato. Il nuovo bomber sarà Gonçalo Ramos, arrivato in rossonero in cambio di un assegno da circa 75 milioni di euro totali tra parte fissa e bonus. In difesa, invece, il rinforzo sarà Mario Gila. Difensore centrale della Lazio, seguito dal Napoli per diverse settimane fino a trovare un accordo con il calciatore, il Milan ha approfittato dell’impasse tra partenopei e biancocelesti per anticipare tutti e chiudere la trattativa per circa 30 milioni di euro con ingaggio da cinque netti al difensore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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[Ruben Amorim] È previsto che firmi domani: domani è il giorno in cui Amorim e il Milan firmeranno ufficialmente l'accordo. Un contratto di due anni con opzione per un terzo anno, del valore di poco meno di 3,5 milioni di euro. reddit