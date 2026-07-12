Il club ha investito oltre 100 milioni di euro per acquistare un nuovo attaccante e un difensore. La proprietà statunitense ha messo sul tavolo questa somma per rafforzare la rosa. Un dirigente storico del calcio italiano ha commentato criticamente, affermando che gli americani non hanno mai compreso appieno le dinamiche del calcio. La campagna di rafforzamento è già in corso con operazioni di mercato in fase avanzata.

Il Milan di Cardinale ha deciso di fare sul serio. La proprietà statunitense, infatti, ha già messo sul piatto una cifra mostre, superando i 100 milioni di euro per blindare le due colonne portanti della squadra del futuro: il nuovo centravanti e il nuovo difensore. Anche difronte ad una dimostrazione di forza economica, c'è chi non si lascia incantare dei milioni di Redbird, e non si tratta di un critico qualunque, ma della leggenda rossonera ed ex storico numero 10 Gianni Rivera. Milan, senti Rivera: "Meglio lasciar perdere gli americani". Intervistato dei microfoni di Radio Sportiva, a margine della notte bianca dello sport a Livorno, il ' golden boy ' del calcio italiano ha voluto commentare l'attuale corso del Milan con delle parole destinate a far discutere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, mercato da 100 milioni. Rivera attacca: "Gli americani di calcio non hanno mai capito niente"

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