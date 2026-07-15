Mick Jagger, Tom Cruise e Checco Zalone sono stati coinvolti in discussioni pubbliche o eventi recenti. Checco Zalone ha partecipato a un concerto di Jovanotti alcuni anni fa, attirando l’attenzione del pubblico. Non ci sono altre informazioni disponibili sui loro interventi o attività recenti.

Prologo. Qualche anno fa, Checco Zalone andò ospite a un concerto di Jovanotti. Fu irresistibile sul palco, con la folla che squarciagolava “Angela” come fosse non una canzone comica ma un’altra “A te”, e dietro il palco, dove Luca Medici raccontava meraviglie sulle foto incorniciate in casa di Gigi D’Alessio, foto dalle quali era stata tagliata Anna Tatangelo: «La cancel culture a casa D’Alessio». Scrissi queste stupendezze in un’intervista che pubblicò F e, quando il numero uscì, scoprii l’esistenza di una categoria di infelici che non avevo mai notato fino ad allora: quelli che devono fare i clic. Quelli che devono fare i clic per un po’... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mick Jagger, Tom Cruise, Checco Zalone, e la maledizione di chi non vive per fare polemica

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