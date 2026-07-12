Mick Jagger non ha di certo peli sulla lingua. Il frontman dei Rolling Stones è stato intervistato al podcast del New York Times con David Marchese. Uno dei temi affrontati sono stati i concerti, il pubblico, cosa un artista dovrebbe fare sul palco e cosa, invece, dovrebbe proprio evitare. Interrogato sul suo rapporto con il pubblico e sul confronto con artisti del calibro di Bob Dylan e Bruce Springsteen, Mick Jagger ha dichiarato che il suo obiettivo primario è sempre stato quello di garantire agli spettatori un’esperienza positiva e coinvolgente. Il frontman dei Rolling Stones ha sottolineato come, per lui, sia fondamentale che il pubblico lasci i concerti con il morale alto e il cuore leggero, senza essere appesantito da messaggi di natura politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non vorrai certo fargli la predica a chi ti viene ad ascoltare? Io voglio far divertire al massimo le persone”: Mick Jagger e la frecciatina a Bruce Springsteen

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