Stromboli Mick Jagger e la festa interrotta | Non conosciamo la malamovida divieto di fare musica non tiene conto delle peculiarità dell' isola
Due giorni fa a Stromboli, i carabinieri hanno interrotto una festa con la presenza di Mick Jagger, in applicazione di un’ordinanza comunale che vieta la riproduzione di musica durante la settimana. L’evento si è svolto in un contesto in cui le autorità hanno precisato che il divieto non tiene conto delle caratteristiche specifiche dell’isola e della sua cultura. La festa è stata fermata sul momento, e i partecipanti sono stati invitati a rispettare le norme vigenti.
Restano accesi i riflettori su quanto avvenuto due giorni fa a Stromboli. I carabinieri hanno interrotto una festa in cui c'era anche Mick Jagger per far rispettare l'ordinanza sindacale che vieta l'emissione di musica durante la settimana. Sulla vicenda, presto salita alla ribalta nazionale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Mick Jagger's Party Shut Down Over Music Ban
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