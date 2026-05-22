Stromboli Mick Jagger e la festa interrotta | Non conosciamo la malamovida divieto di fare musica non tiene conto delle peculiarità dell' isola

Due giorni fa a Stromboli, i carabinieri hanno interrotto una festa con la presenza di Mick Jagger, in applicazione di un’ordinanza comunale che vieta la riproduzione di musica durante la settimana. L’evento si è svolto in un contesto in cui le autorità hanno precisato che il divieto non tiene conto delle caratteristiche specifiche dell’isola e della sua cultura. La festa è stata fermata sul momento, e i partecipanti sono stati invitati a rispettare le norme vigenti.

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