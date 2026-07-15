Nel nuovo album dei Rolling Stones, intitolato *Foreign Tongues* e pubblicato il 10 luglio, il brano *Mr Charm* cita Elon Musk, che Mick Jagger ha definito “Magnate Pazzo”. Il testo della canzone fa riferimento a questa espressione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La band ha inserito questa frase nel contesto di una delle tracce del disco, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo alla scelta delle parole.

Mick Jagger ed i Rolling Stones hanno tirato in ballo Ellon Musk, nel brano Mr Charm, traccia numero quattro del nuovo album della band Foreign Tongues, pubblicato il 10 luglio. Nel venticinquesimo lavoro in studio Jagger e soci esaminano la situazione attuale dell’ America, con il brano che cita testualmente il patron di Tesla. “ When I was oh-so-young, I used to want to go to Mars And burn the rubber on the road, And drive around in fancy cars. And who would take you into space? Who would you really trust? Is it Boeing, is it NASA, is it mad mogul Mr Musk? ” ( “Quando ero giovane, volevo andare su Marte E bruciare le gomma sulla strada, E andare in giro con macchine fantasiose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mick Jagger spiega perchè ha definito Ellon Musk “Magnate Pazzo” in un brano del nuovo album dei Rolling Stones

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