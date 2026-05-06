Rolling Stones annunciano nuovo album Mick Jagger | Alla mia età bisogna impegnarsi per mantenersi in forma

I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, intitolato ‘Foreign Tongues’, prevista per il 10 luglio. Mick Jagger ha commentato che, alla loro età, è necessario impegnarsi per mantenersi in forma. La band ha comunicato la data di uscita attraverso i propri canali ufficiali. La notizia è stata condivisa martedì, confermando così il ritorno in studio dopo diversi anni.

I leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, ‘Foreign Tongues’, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. La storica band ha parlato del nuovo lavoro all’interno della ex Williamsburg Savings Bank a Brooklyn. Il leader Mick Jagger ha scherzato sulla sua età, quasi 83 anni. “È solo questione di tenersi in forma, sai, e bisogna impegnarsi per farlo, a qualunque età. E se hai la mia età, devi impegnarti davvero, per riuscire a. sai com’è, per non perdere la forma, è una bella sfida, devi davvero darti da fare”, ha detto Jagger che poi ha parlato di ‘Rough and Twisted’, la traccia di apertura dell’album: “È una fantasia su una donna che promette molte cose e poi su ciò che ti succede nella vita quando ti ritrovi in quei posti terribili in cui lei ti porta”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rolling Stones annunciano nuovo album, Mick Jagger: “Alla mia età bisogna impegnarsi per mantenersi in forma” Notizie correlate Leggi anche: Mick Jagger: “La mia voce ‘fresca’ come nel ’68? Allora prendevo un sacco di roba, il segreto è la pratica”. I Rolling Stones presentano “Foreign Tongues”. Ad applaudirli Leonardo DiCaprio con la fidanzata Vittoria Ceretti La stampa britannica “spoilera” il nuovo album dei Rolling StonesI Rolling Stones avrebbero voluto fare una sorpresa ai loro fan, ma, come spesso accade nel Regno Unito, i tabloid britannici hanno anticipato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rolling Stones, confermata l'uscita del nuovo album Foreign Tongues il 10 luglio; I Rolling Stones annunciano il nuovo album Foreign Tongues: 14 brani fantastici; I Rolling Stones confermano l’uscita del nuovo album il 10 luglio; I Rolling Stones annunciano il nuovo album Foreign Tongues. Rolling Stones annunciano nuovo album, Mick Jagger: Alla mia età bisogna impegnarsi per mantenersi in forma(LaPresse) I leggendari Rolling Stones hanno annunciato martedì l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, 'Foreign Tongues', in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo. La storica band ha ... stream24.ilsole24ore.com The ROLLING STONES: esce il 10 luglio il nuovo album FOREIGN TONGUESI Rolling Stones annunciano oggi l’uscita del loro attesissimo nuovo album in studio, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in ... rockon.it Il 10 luglio uscirà Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones: i primi due singoli, “In The Stars” e “Rough And Twisted”, si possono già ascoltare x.com Il 10 luglio uscirà Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones: i primi due singoli, “In The Stars” e “Rough And Twisted”, si possono già ascoltare - facebook.com facebook