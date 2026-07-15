Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati coinvolti in un incidente ironico mentre erano in vacanza alle Eolie con Nunzia De Girolamo. Mentre si trovavano su un catamarano, si è verificato un imprevisto che ha causato un momento di scompiglio tra gli ospiti. Non sono stati riportati danni gravi o feriti. La situazione è stata gestita sul posto senza ulteriori conseguenze.

Estate per la maggior parte di noi vuol dire mare e non c’è niente di meglio che condividere qualche giorno spensierato in compagnia delle persone più care. Michelle Hunziker è certamente di questo parere. Così, dopo essersi emozionata al matrimonio della sua Aurora, ha deciso di prolungare il suo soggiorno in Sicilia concedendosi una fuga rigenerante a bordo di un catamarano, in compagnia di Giulio Berruti e degli amici Nunzia De Girolamo e Jonathan Kashanian. Momenti di puro relax, in cui non è mancato l’imprevisto: un piccolo “incidente” condito da un po’ di sana e bella ironia. Piccolo “incidente” a bordo del catamarano. Dopo lo splendido matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha deciso di restare ancora un po’ alle Isole Eolie (e come darle torto). 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti alle Eolie con Nunzia De Girolamo: incidente (ironico) sul catamarano

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Michelle Hunziker e Giulio Berruti una fuga romantica in catamarano

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