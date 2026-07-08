Michelle Hunziker e Giulio Berruti soccorrono Nunzia De Girolamo in barca | Quanti vorrebbero questi dottori? VIDEO

Nunzia De Girolamo è stata soccorsa in barca da Michelle Hunziker e Giulio Berruti dopo aver subito un infortunio al piede. La donna ha condiviso un video sui social che mostra le due persone che le prestano assistenza. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’incidente o sulle condizioni di De Girolamo.

Nunzia De Girolamo ha condiviso sui social un video in cui viene soccorsa da Michelle Hunziker e Giulio Berruti dopo un piccolo infortunio al piede. Le immagini sono state girate nei giorni successivi al matrimonio di Aurora Ramazzotti, quando Hunziker e Berruti, insieme ad alcuni amici, hanno evidentemente deciso di concedersi qualche giorno di vacanza alle Isole Eolie. La conduttrice di Ciao Maschio sta trascorrendo un periodo di relax a Panarea, dove ha condiviso alcuni momenti della sua vacanza in compagnia di amici. Tra questi anche Jonathan Kashanian, Michelle Hunziker e il compagno Giulio Berruti, protagonisti di un curioso episodio diventato virale sui social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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