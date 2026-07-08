Michelle Hunziker e Giulio Berruti infermieri per Nunzia De Girolamo | ecco cosa è successo

Da gazzetta.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una giornata alle Isole Eolie, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si sono trovati a intervenire come infermieri per una donna che aveva bisogno di assistenza medica. La coppia, che si trovava in barca, ha assistito una persona in difficoltà e ha fornito le prime cure sul posto. L’episodio si è verificato mentre erano in mare, in un momento di relax dopo il matrimonio della figlia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornata di mare movimentata alle Isole Eolie per Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La coppia, in cerca di un po' di relax dopo il matrimonio della figlia Aurora, si è trasformata in un team di soccorso d’eccezione a bordo della loro imbarcazione. Vittima del piccolo incidente di percorso è stata l’amica Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao Maschio, che si è procurata un doloroso infortunio al piede mentre si godeva il sole del Tirreno. Lontano dai riflettori, la showgirl svizzera e l'attore hanno abbandonato i panni delle star per improvvisarsi infermieri, gestendo la situazione con solerzia, bendaggi e tanta cura. "Quanti di voi vorrebbero una contusione per avere questi dottori?" ha scherzato la De Girolamo su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Michelle Hunziker.

michelle hunziker e giulio berruti infermieri per nunzia de girolamo ecco cosa 232 successo
© Gazzetta.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, infermieri per Nunzia De Girolamo: ecco cosa è successo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Al pronto soccorso”. Michelle Hunziker e Giulio Berruti, cosa è successo in barca dopo le nozze di AuroraDopo le nozze di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati portati al pronto soccorso dopo un incidente in barca.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti: ecco cosa pensa Aurora Ramazzotti del fidanzato di sua mammaRecentemente, si è diffusa la notizia che Aurora Ramazzotti abbia espresso un suo parere sul fidanzato di sua madre, Giulio Berruti.

Temi più discussi: Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più: la prima foto insieme è per le vacanze in Marocco; Michelle Hunziker, Giulio Berruti sparito dal matrimonio di Aurora: il gossip vuole sapere perché; Matrimonio Aurora Ramazzotti: Michelle Hunziker svela i retroscena: i due abiti (diversissimi), il piccolo Cesare, Eros Ramazzotti; Eros e Michelle alle nozze di Aurora Ramazzotti: Difficile essere nostra figlia, a volte eri tu quella più adulta.

michelle hunziker michelle hunziker e giulioTra un bagno in mare e una notte stellata, la nuova coppia ha aiutato la celebre conduttrice, infortunatasi al piedeRomantica crociera per Michelle Hunziker e Giulio Berruti dopo il matrimonio della figlia Aurora. C'è stato un imprevisto: Nunzia De Girolamo si è fatta male al piede ... gazzetta.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, crociera d’amore alle Eolie dopo le nozze di Aurora: le foto insieme conquistano i fanDopo il matrimonio di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker si concede una vacanza alle Eolie con Giulio Berruti ... rumors.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web