Durante una giornata alle Isole Eolie, Michelle Hunziker e Giulio Berruti si sono trovati a intervenire come infermieri per una donna che aveva bisogno di assistenza medica. La coppia, che si trovava in barca, ha assistito una persona in difficoltà e ha fornito le prime cure sul posto. L’episodio si è verificato mentre erano in mare, in un momento di relax dopo il matrimonio della figlia.

Giornata di mare movimentata alle Isole Eolie per Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La coppia, in cerca di un po' di relax dopo il matrimonio della figlia Aurora, si è trasformata in un team di soccorso d’eccezione a bordo della loro imbarcazione. Vittima del piccolo incidente di percorso è stata l’amica Nunzia De Girolamo, conduttrice di Ciao Maschio, che si è procurata un doloroso infortunio al piede mentre si godeva il sole del Tirreno. Lontano dai riflettori, la showgirl svizzera e l'attore hanno abbandonato i panni delle star per improvvisarsi infermieri, gestendo la situazione con solerzia, bendaggi e tanta cura. "Quanti di voi vorrebbero una contusione per avere questi dottori?" ha scherzato la De Girolamo su Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti, infermieri per Nunzia De Girolamo: ecco cosa è successo

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