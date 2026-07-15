michele miglionico incanta la terrazza del pincio per la quarta edizione di ensemble

Notizia in breve

La quarta edizione di Ensemble si è svolta sulla Terrazza del Pincio, con Michele Miglionico protagonista. L’evento ha presentato le sue creazioni sartoriali, mettendo in mostra dettagli tecnici e stile. La location di Roma ha contribuito a valorizzare l’evento, che ha unito moda e territorio. La manifestazione si è concentrata sulle opere di Miglionico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o altre iniziative collegate.