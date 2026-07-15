Michele Miglionico incanta la Terrazza del Pincio per la quarta edizione di Ensemble
La quarta edizione di Ensemble si è svolta sulla Terrazza del Pincio, con Michele Miglionico protagonista. L’evento ha presentato le sue creazioni sartoriali, mettendo in mostra dettagli tecnici e stile. La location di Roma ha contribuito a valorizzare l’evento, che ha unito moda e territorio. La manifestazione si è concentrata sulle opere di Miglionico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o altre iniziative collegate.
La grande bellezza di Roma torna a fare da palcoscenico per l’eccellenza sartoriale. Sulla suggestiva Terrazza del Pincio, la quarta edizione del progetto Ensemble ha acceso i riflettori sulle creazioni di Michele Miglionico, protagonista di un evento che intreccia sapientemente estetica, tecnica e valorizzazione del territorio. L’omaggio agli anni Ottanta e la tecnica sartoriale. Il designer ha presentato al pubblico la sua nuova collezione autunno-inverno 20262027, un lavoro meticoloso che reinterpreta il fascino estetico di quel decennio. Lungi dall’essere un semplice esercizio di nostalgia, la proposta porta in passerella una visione contemporanea, dove l’eleganza si bilancia con il carattere e una spiccata femminilità. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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