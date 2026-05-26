Villa Borghese uomo trovato morto sotto la terrazza del Pincio | ipotesi suicidio indagini in corso
Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio sotto la terrazza del Pincio, a Villa Borghese. La polizia locale ha scoperto il corpo, privo di documenti, durante un sopralluogo. Al momento, si ipotizza un suicidio, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vittima o sulle eventuali cause del decesso.
Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio a Villa Borghese dagli agenti della polizia locale. La vittima non aveva documenti con sé. 🔗 Leggi su Fanpage.it
LOLLO RAPITO da un UOMO MISTERIOSO con la TESTA di ZUCCA *spaventoso*
Notizie e thread social correlati
Villa Borghese, precipita dalla terrazza del Pincio e muoreUn uomo è morto nel pomeriggio di martedì 26 maggio a Villa Borghese, dopo essere caduto dalla terrazza del Pincio.
Trovato morto Nicola Scarascia, scomparso l’8 maggio da Scanzano Jonico: indagini in corso, nessuna ipotesi inclusaIl 52enne scomparso l’8 maggio da Scanzano Jonico è stato trovato morto in un canale vicino alla ferrovia Metaponto - Sibari.
Villa Borghese, uomo trovato morto sotto la terrazza del Pincio: ipotesi suicidio, indagini in corsoUna morte improvviso ha sconvolto l'assolato pomeriggio di Villa Borghese. Martedì 26 maggio, intorno alle 13, il cadavere di un uomo è stato trovato ai piedi della terrazza del Pincio, da cui ogni gi ... fanpage.it
Villa Borghese, precipita dalla terrazza del Pincio e muoreTragedia a Villa Borghese. Nel pomeriggio di martedì 26 maggio è stato trovato un cadavere nell'area sottostante la terrazza del Pincio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Gruppo I Centro, i ... romatoday.it