Villa Borghese uomo trovato morto sotto la terrazza del Pincio | ipotesi suicidio indagini in corso

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio sotto la terrazza del Pincio, a Villa Borghese. La polizia locale ha scoperto il corpo, privo di documenti, durante un sopralluogo. Al momento, si ipotizza un suicidio, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla vittima o sulle eventuali cause del decesso.