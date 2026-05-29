Cena sulla Terrazza sabato 27 giugno la quarta edizione aperta a 500 persone | come partecipare
Sabato 27 giugno, alle 20, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate livornese: “La Cena sulla Terrazza”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Livorno che riunirà su uno dei luoghi simboli della città 500 ospiti per una serata dedicata alla convivialità, alle eccellenze gastronomiche. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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