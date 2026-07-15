La campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross ha conseguito la laurea in Scienze motorie e sportive presso l’Università di Bergamo. Ha completato gli studi parallelamente alla carriera agonistica, grazie al programma dual career dell’ateneo. In passato aveva dichiarato di non pensare di riuscire a farcela tra gare e studio, ma ha affermato che l’esperienza le ha insegnato a crederci sempre.

La campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross Michela Moioli si è laureata in Scienze motorie e sportive all'Università degli studi di Bergamo, completando il percorso universitario affrontato in parallelo alla carriera agonistica grazie al programma dual career dell'ateneo. «Sono molto felice di aver concluso questo percorso - ha commentato l'azzurra -. Quando l'ho iniziato non ero certa che sarei riuscita a portarlo a compimento, invece mi ha dato tantissimo: non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche perché mi ha insegnato a organizzarmi, a studiare, ad aprire la mente e a credere in un obiettivo anche di lungo periodo». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Michela Moioli si laurea all'UniBg: «Tra gare e studio non pensavo di farcela. Questo percorso mi ha insegnato a crederci sempre»

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Si parla di: Snowboard, Michela Moioli si è laureata.

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