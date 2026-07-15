Un’altra medaglia per Michela Moioli | questa volta è la laurea in Scienze Motorie

Michela Moioli ha conseguito la laurea in Scienze Motorie. La campionessa olimpica e mondiale di snowboard ha completato il percorso di studi a Bergamo. La laurea rappresenta un risultato personale per Moioli, che ha deciso di dedicarsi anche agli studi universitari oltre alla carriera sportiva. La laurea si aggiunge alle sue vittorie sportive, confermando il suo impegno in ambiti diversi.

Bergamo. Michela Moioli conquista un nuovo importante traguardo, questa volta lontano dalle piste da snowboard. La campionessa olimpica e mondiale di snowboard cross si è laureata mercoledì 15 luglio in Scienze motorie e sportive all’Università di Bergamo, portando a termine un percorso accademico affrontato parallelamente alla carriera agonistica grazie al programma Dual Career – UP4SPORT, dedicato agli atleti di alto livello. Dopo i successi conquistati nello sport, la fuoriclasse bergamasca aggiunge così un altro tassello al proprio percorso personale e professionale, dimostrando come sia possibile conciliare l’attività sportiva ai massimi livelli con gli studi universitari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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