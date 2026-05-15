Dopo aver combattuto un tumore, una nuotatrice ha ripreso ad allenarsi in vasca con il supporto di Nicolò Martinenghi. L’atleta ha espresso che lo sport le ha insegnato a non arrendersi, mentre l’associazione Make-A-Wish Italia ETS ha contribuito a realizzare il suo desiderio. La donna ha condiviso che questa esperienza le ha dato nuova forza e determinazione. L’iniziativa ha coinvolto anche altri atleti e volontari, rendendo possibile il suo ritorno in acqua.

«È stata davvero una giornata fantastica e mi sono divertita molto. Per me è stata una soddisfazione immensa: mi sono sentita orgogliosa e felice», ha raccontato Grazia. Accanto a lei, Nicolò Martinenghi ha condiviso non solo la vasca, ma anche un momento autentico di vicinanza: «La condivisione è la cosa più bella: quando capisci che anche in momenti non semplici puoi aiutare qualcuno, è sicuramente ciò che mi rende più orgoglioso». «La vita mi ha insegnato che tutto è possibile», scrive Grazia nella sua lettera a Make-A-Wish Italia ETS, una lettera dove emerge con forza il senso profondo di questo momento: tornare a nuotare significa tornare a sognare, a lottare, a credere nel futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grazia dopo il tumore torna a nuotare con Nicolò Martinenghi: «Se c'è una cosa che questo sport mi ha insegnato, è non arrendermi mai»

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