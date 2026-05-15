Grazia dopo il tumore torna a nuotare con Nicolò Martinenghi | Se c' è una cosa che questo sport mi ha insegnato è non arrendermi mai
Dopo aver combattuto un tumore, una nuotatrice ha ripreso ad allenarsi in vasca con il supporto di Nicolò Martinenghi. L’atleta ha espresso che lo sport le ha insegnato a non arrendersi, mentre l’associazione Make-A-Wish Italia ETS ha contribuito a realizzare il suo desiderio. La donna ha condiviso che questa esperienza le ha dato nuova forza e determinazione. L’iniziativa ha coinvolto anche altri atleti e volontari, rendendo possibile il suo ritorno in acqua.
«È stata davvero una giornata fantastica e mi sono divertita molto. Per me è stata una soddisfazione immensa: mi sono sentita orgogliosa e felice», ha raccontato Grazia. Accanto a lei, Nicolò Martinenghi ha condiviso non solo la vasca, ma anche un momento autentico di vicinanza: «La condivisione è la cosa più bella: quando capisci che anche in momenti non semplici puoi aiutare qualcuno, è sicuramente ciò che mi rende più orgoglioso». «La vita mi ha insegnato che tutto è possibile», scrive Grazia nella sua lettera a Make-A-Wish Italia ETS, una lettera dove emerge con forza il senso profondo di questo momento: tornare a nuotare significa tornare a sognare, a lottare, a credere nel futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: "Alex è stato un grande esempio per tutti. Mi ha insegnato a non arrendermi mai"
Caterina Murino: «Mi dicevano che ero più una nonna che una madre, ma oggi la maternità non ha età. Dopo anni di cure e due aborti, gli animali mi hanno insegnato un altro modo di amare»Attraverso i nostri occhi è un documentario intenso sul randagismo: com’è nata l’idea? «Tutto è nato da un’emozione forte e dalla volontà di...