Tadej Pogacar si sta comportando da dominatore assoluto del panorama ciclistico da ormai diversi anni, con una serie di vittorie da brividi: quattro Tour de France, un Giro d’Italia, due Mondiali, cinque Giri di Lombardia, quattro Liegi, tre Giri delle Fiandre. Il 27enne ha già messo le cose in chiaro sulle strade transalpine e ha messo una seria ipoteca sulla quinta Grande Boucle della propria carriera, considerando che ha già 3’36” di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard dopo dieci tappe. Il fuoriclasse sloveno viene osannato da ampie frange di pubblico per la sua sequela di trionfi, ma anche per il suo modo di correre e per gli attacchi in solitaria a distanze siderali dal traguardo, che per certi versi ricordano le grandi gesta del passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

© Oasport.it - “Mi ispiro a Djokovic”: Tadej Pogacar svela il suo segreto. “Quanto i tifosi fanno buuu…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tadej Pogacar: “Mi sono svegliato eccitato per questa tappa. Volevo dare tutto e divertirmi”Tadej Pogacar ha dichiarato di essersi svegliato con entusiasmo in vista della sesta tappa del Tour de France 2026, sottolineando la volontà di dare...

Tadej Pogacar: “Mi sono svegliato alle sette eccitato per questa tappa. Volevo dare tutto e divertirmi”Tadej Pogacar ha dichiarato di essersi svegliato alle sette del mattino, entusiasta per la sesta tappa del Tour de France 2026.

Mi ispiro a Djokovic: Tadej Pogacar svela il suo segreto. Quanto i tifosi fanno buuu…Tadej Pogacar si sta comportando da dominatore assoluto del panorama ciclistico da ormai diversi anni, con una serie di vittorie da brividi: quattro Tour ... oasport.it

Pogacar nel segno di Djokovic dopo la vittoria della tappa: I fischi del pubblico? Mi caricano, mi ispiro a luiIl ciclista sloveno dell'UAE Emirates Team ha commentato il dissenso espresso dai francesi nei suoi confronti citando Novak come suo riferimento nel rispondere alle critiche ... corrieredellosport.it