Tadej Pogacar ha dichiarato di essersi svegliato alle sette del mattino, entusiasta per la sesta tappa del Tour de France 2026. Ha espresso l’intenzione di dare il massimo e di godersi la gara. Finora, Pogacar si è distinto come il corridore più in vista della corsa, lasciando intendere di voler affrontare le tappe successive con determinazione. La sua partecipazione continua a essere sotto i riflettori, mentre gli altri concorrenti restano in attesa di risposte.

Il Tour de France 2026 ha un solo padrone ed è Tadej Pogacar. Nell’attesa sesta tappa il campione sloveno mette in chiaro le cose con gli avversari ed arriva in solitaria sul traguardo di Gavarnie-Gèdre, infliggendo oltre due minuti e mezzo di ritardo al grande rivale Jonas Vingegaard e praticamente tre minuti al gruppetto con Del Toro, Evenepoel, Seixas, Lipowitz, Ayuso e Skjelmose. Successo e anche maglia gialla per Pogacar, visto che l’ex leader Torstein Træen non è riuscito assolutamente a difendere i nove minuti di vantaggio, rischiando anche il ritiro dopo una caduta in discesa. Pogacar ha salutato la compagnia a quattro chilometri dallo scollinamento sul Tourmalet. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Mi sono svegliato alle sette eccitato per questa tappa. Volevo dare tutto e divertirmi”

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Tadej Pogacar looks forward to battle with the competition: Hope everyone is spared from bad luck

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