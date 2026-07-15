In cinque mesi, si sono verificati venti attacchi vandalici ai mezzi di trasporto pubblico, con quindici episodi sulla linea Metromare e cinque sui treni diretti a Viterbo. I vandali hanno preso di mira i vagoni, rompendo i freni di emergenza, imbrattando i veicoli con vernice e lanciando oggetti. Questi atti di vandalismo rappresentano un rischio crescente per pendolari e lavoratori che utilizzano regolarmente il servizio.

Venti assalti dei writer in cinque mesi, quindici solo sulla Metromare, cinque sui treni per Viterbo. È un assedio costante quello dei vandali ai danni del trasporto pubblico, con nuove strategie di raid che mettono a rischio pendolari e lavoratori. Sono spavaldi i teppisti, al punto di condividere poi l’incursione sui social: blitz rapidi quanto organizzati, denunciati dalla stessa Cotral e immortalati in numerosi video, ora al vaglio delle autorità. In alcune delle immagini riprese con gli smartphone, si vede uno dei giovani salire su un treno in arrivo in stazione sulla ferrovia ex Roma-Lido - che collega Ostia con la Capitale - per poi azionare, uno dopo l’altro, i freni di emergenza. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Metromare, 15 raid in 5 mesi: vandali tirano i freni di emergenza e imbrattano i vagoni o lanciano vernice

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