Sicurezza vandali imbrattano di vernice rossa le telecamere di Vallerano

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14, alcune telecamere di videosorveglianza installate di recente nel quartiere di Vallerano, in zona Roma sud, sono state vandalizzate con vernice rossa da parte di ignoti. La scoperta è stata fatta al mattino dai residenti, che hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Le telecamere, posizionate per rafforzare la sicurezza nel quartiere, sono state imbrattate senza che ci siano state altre azioni dannose ai dispositivi.

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