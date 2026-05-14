Sicurezza vandali imbrattano di vernice rossa le telecamere di Vallerano
Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14, alcune telecamere di videosorveglianza installate di recente nel quartiere di Vallerano, in zona Roma sud, sono state vandalizzate con vernice rossa da parte di ignoti. La scoperta è stata fatta al mattino dai residenti, che hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Le telecamere, posizionate per rafforzare la sicurezza nel quartiere, sono state imbrattate senza che ci siano state altre azioni dannose ai dispositivi.
Brutta sorpresa per i residenti di Vallerano, a Roma sud. Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 ignoti hanno imbrattato di vernice rossa alcune telecamere del quartiere, installate da poco. Telecamere vandalizzateL'episodio è stato denunciato dal IX municipio e dal comitato di quartiere. Le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Vandali notturni imbrattano con la vernice il pick-up di un anziano, scritto un insulto sulla fiancataRavenna, 18 aprile 2026 – Un gesto forse nato come dispetto di vicinato, che, però, si è spinto troppo oltre.
Leggi anche: Ghisalba, vandali “romantici” imbrattano le scuole medie con scritte colorate (e sgrammaticate)
Temi più discussi: Villa Fastiggi Guardian. Chat contro ladri e vandali. Scatta l’allerta della Digos; Manifesti anarchici, nuove affissioni: metro Gardenie, Piramide e Jonio imbrattate; Pachino, Vandali imbrattano il muro della scuola Pellico, il sindaco Gambuzza: Sono indignato.
ORA BASTA: IL DEGRADO NON È UNA RAGAZZATA! ?È un pugno nello stomaco! Vedere il nostro Parco San Marco sfregiato da vandali e imbrattatori seriali fa male, ma sapere che dietro quegli spray ci sono dei giovanissimi fa ancora più riflettere. ?Qui facebook
Vandali del museo imbrattano le vetrate, poi disturbano e offendono i passanti: sette DaspoMANIAGO - Un’ondata di vandalismi ha recentemente colpito il Museo delle coltellerie: scritte sui muri, vetrine imbrattate e atteggiamenti provocatori che hanno disturbato anche i passanti. ilgazzettino.it
Bordighera, vandali imbrattano i muri: mancano le telecamereBordighera – I vandali hanno nuovamente deturpato il sottopasso pedonale che da piazza Eroi della Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria, consente di raggiungere il lungomare. Disegni e ... ilsecoloxix.it