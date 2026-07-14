Roma assalto choc dei vandali sulla Metromare | la gang aziona i freni di emergenza e poi imbratta i treni
Un gruppo di vandali ha agito sulla Metromare, la linea ex Roma-Lido, azionando i freni di emergenza e imbrattando i treni. L’attacco è durato pochi minuti ma è stato pianificato con precisione. I treni sono stati lasciati fermi con i freni di emergenza attivati, mentre i vandali hanno coperto i vagoni di graffiti e altri segni di vandalismo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono stati ingenti.
Tirano il freno di emergenza e poi imbrattano i vagoni. Un assalto fulmineo ma coordinato. È l’ultima, pericolosa strategia messa in atto dai vandali sulla Metromare, la ex Roma-Lido. Bande organizzate di giovanissimi writer che stanno moltiplicando negli ultimi mesi gli attacchi ai treni che collegano il mare alla Capitale. Spudorati al punto di condividere la “bravata” sui social, Instagram in particolare, gruppi organizzati che pubblicizzano il rischioso assedio. È notte, in uno dei video si vede uno dei promotori del raid salire su un mezzo, poi correre e urlare tra i passeggeri intimoriti, mentre attiva, uno dopo l’altro le manopole che fermano il treno. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Metromare, via libera al deposito dei treni da 58 milioni di euro nel cuore di OstiaÈ stato approvato il progetto per il nuovo deposito dei treni destinato alla Metromare, che si realizzerà nel quartiere di Ostia.
Inter senza freni, assalto a un gioiello della RomaL’Inter ha messo nel mirino Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, come possibile acquisto.
Si parla di: Il clima di favore dietro la mafia cerignolana e la scoperta choc: Erano pronti a sparare contro la polizia; Aldo Montano in ospedale per shock anafilattico a Roma: Ho rischiato la vita al ristorante.
Roma, assalto choc dei vandali sulla Metromare: la gang aziona i freni di emergenza e poi imbratta i treniNuova pericolosa strategia dei writers che sulla ferrovia Roma-Lido bloccano i vagoni per poi deturparli. I video postati sui social ... roma.corriere.it