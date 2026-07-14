Roma assalto choc dei vandali sulla Metromare | la gang aziona i freni di emergenza e poi imbratta i treni

Notizia in breve

Un gruppo di vandali ha agito sulla Metromare, la linea ex Roma-Lido, azionando i freni di emergenza e imbrattando i treni. L’attacco è durato pochi minuti ma è stato pianificato con precisione. I treni sono stati lasciati fermi con i freni di emergenza attivati, mentre i vandali hanno coperto i vagoni di graffiti e altri segni di vandalismo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono stati ingenti.