Meteo tra oggi e domani 40 gradi su tutta Italia Giovedì salgono a 15 le città da bollino rosso | quando finisce l’ondata di caldo

Tra oggi e domani, le temperature superano i 40 gradi su tutta Italia. Giovedì, 15 città sono sotto bollino rosso per il caldo estremo. Il meteo prevede condizioni di tempo asciutto, con possibili acquazzoni o temporali sulle Alpi. La colonnina di mercurio continuerà a salire, raggiungendo picchi elevati. Non sono previste precipitazioni significative nel resto del Paese. La fase di caldo intenso dovrebbe protrarsi almeno fino a giovedì.

Secondo il meteo oggi ci saranno condizioni di tempo asciutto in Italia, con la possbilità di acquazzoni o temporali sulle Alpi. La temperatura sarà ancora in rialzo. I valori supereranno di 6-8 gradi la media del centro-nord e della Sardegna. I valori massimi si avvicineranno ai 40 gradi. Localmente verranno superati nei prossimi giorni. Domani 15 luglio ci sarà un aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali, con temporali intensi in movimento da ovest verso est e anche sulle pianure. Giovedì le città con il bollino rosso per le ondate di calore, saranno 15: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. 🔗 Leggi su Open.online

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Allerta meteo massima domani mercoledì Attenzione per tutta Italia tempesta invernale molto violenta

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