Meteo Sicilia e Calabria verso il picco di caldo | punte di 45 gradi giovedì e venerdì temporali al Nord

Da gazzettadelsud.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì e venerdì, Sicilia e Calabria registreranno temperature fino a 45 gradi. Al Nord, mercoledì 15 luglio, si prevede un aumento dell’instabilità con temporali e rischio nubifragi. Nel resto d’Italia, Centro, Sud e Isole continueranno a sperimentare temperature elevate causate dal caldo africano. La giornata sarà caratterizzata da un clima molto caldo nel Centro-Sud, mentre al Nord si assisterà a fenomeni temporaleschi con precipitazioni intense.

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L'Italia si spacca in due nella giornata di mercoledì 15 luglio: al Nord aumenta l'instabilità con temporali e rischio nubifragi, mentre su Centro, Sud e Isole tiene banco il caldo africano, con temperature massime in ulteriore rialzo. Le previsioni di oggi Al Nord il tempo si mantiene stabile al mattino, con nubi sparse e schiarite e isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Tra pomeriggio e sera è previsto un generale aumento dell'instabilità, con acquazzoni e temporali in movimento da ovest verso est; fenomeni residui sono attesi ancora in nottata. Al Centro la giornata si apre e prosegue all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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