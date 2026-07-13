L'Italia si prepara a una nuova ondata di caldo dopo una breve attenuazione, ma quando finirà? La terza ondata di calore è destinata a rafforzarsi già da domani, martedì 14 luglio 2026, con un aumento progressivo delle temperature fino al picco previsto tra giovedì e venerdì. Le aree più esposte saranno ancora una volta soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, mentre il Sud dovrebbe restare ai margini della fase più estrema, pur con valori elevati in diverse zone. Previsioni meteo, quando finisce questa ondata di caldo Secondo le indicazioni fornite da Antonio Sanò, meteorologo e fondatore di ilMeteo.it, anche se nelle prossime ore si potrà registrare qualche grado in meno e la possibilità di precipitazioni locali, il caldo non è destinato a interrompersi davvero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Previsioni meteo luglio 2026, quando finisce questa ondata di caldo, picco tra giovedì e venerdì: fino a 42 gradi in Sardegna

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Previsioni meteo per venerdì 26 giugno. Tanto sole e caldo intenso

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