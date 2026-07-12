Tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, le temperature in Italia raggiungeranno il massimo dell’ondata di caldo africano. In Sardegna e Sicilia si prevedono valori fino a 45 gradi. La regione più colpita sarà la Sardegna, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi. Le previsioni indicano che questa ondata di caldo intenso interesserà anche altre zone del paese, con condizioni di grande caldo e afa.

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo africano, destinata a raggiungere il suo apice tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici indicano l’espansione di un robusto anticiclone subtropicale dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, con temperature che potranno superare i 40 gradi in diverse regioni e toccare punte vicine ai 45 gradi nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. Da lunedì cambia tutto: il caldo aumenta rapidamente. La giornata di lunedì 13 luglio inizierà ancora con un clima relativamente gradevole su gran parte della Penisola. Nel corso del pomeriggio, però, l’aria rovente proveniente dal Sahara inizierà a interessare le regioni occidentali e le isole maggiori, determinando un rapido aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caldo africano, l’Italia verso il picco: Sardegna e Sicilia fino a 45 gradi

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Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi.

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